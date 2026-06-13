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ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبع

أخبار دولية
2026-06-13 | 10:54
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ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبع
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ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبع

يشارك الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا، في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أفاد مسؤول كبير في الادارة الاميركية السبت.
     
وصرح المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته للصحافيين بأن "الرئيس ترامب سيشارك في جلسة عمل مع قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني زيلينسكي".
     
وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة بين 15 و17 حزيران.
     
 

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