مقتل 12 شخصا في تحطّم طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأميركية

تحطّمت طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأميركية الأحد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا كانت تقلّهم.



وقال دينيس جيكوبز مدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة بيتس إن الطائرة تحطّمت بالقرب من مطار باتلر ميموريال، على بعد نحو 95 كيلومترا جنوب مدينة كانساس.



والقتلى الـ12 هم 11 من المظليين الهواة وقائد الطائرة، وفق جيكوبز.



وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة عادت أدراجها لسبب مجهول بعدما أقلعت نحو الساعة 11:30 صباحا وتحطّمت قرب طريق سريع، ما دفع السلطات إلى إغلاقه.



وتنتشر في الموقع فرق الطوارئ وجهاز مراقبة الطرق السريعة في ميزوري وإدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.