اليابان ترحب بالاتفاق الأميركي الإيراني وتأمل في إعادة فتح مضيق هرمز

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الاثنين أن بلادها ترحب بالاتفاق الأميركي الإيراني الرامي إلى إنهاء الأعمال القتالية، وتأمل في تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم، بما في ذلك إعادة الفتح الفعلي لمضيق هرمز أمام السفن الدولية.