ترامب يهدد باستئناف الهجمات على إيران إذا لم تتوصل لاتفاق نووي

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز الأحد أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، فإنه سيستأنف الهجمات العسكرية على طهران أو يجعل الولايات المتحدة "حارسة على الشرق الأوسط" مقابل 20 بالمئة من إيرادات المنطقة.



وأشار ترامب للصحيفة إلى أن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يبقى مضيق هرمز "مُعفى من الرسوم بشكل دائم".