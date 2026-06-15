شركات شحن يابانية تترقب إزالة الألغام من مضيق هرمز للسماح لسفنها بالعبور

رحبت شركات شحن يابانية اليوم الاثنين باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، لكنها أوضحت أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاق وإزالة الألغام قبل السماح لسفنها بعبور هذا الممر الحيوي.



وذكرت رابطة مالكي السفن اليابانية أن 38 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مضيق هرمز.



وأدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 شباط إلى توقف معظم حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى جانب منتجات مثل الألمنيوم واليوريا.



وانخفضت أسعار النفط العالمية أربعة بالمئة اليوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني إن البلدين توصلا إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب واستئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز.



وقال متحدث باسم رابطة مالكي السفن اليابانية اليوم الاثنين إنه رغم ترحيب المجموعة باتفاق السلام، فإنها تريد "الانتظار قليلا للحصول على معلومات أكثر تفصيلا"، والتي من المتوقع صدورها يوم الجمعة في سويسرا، حيث من المقرر توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني.



وذكر المتحدث أن تقارير إخبارية أفادت بزرع ألغام في المنطقة قائلا "في ظل هذا الوضع، لا يمكننا ببساطة أن نقول حسنا، لننطلق، استنادا إلى خبر الاتفاق وحده".