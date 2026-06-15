بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدة لرفع العقوبات على إيران

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الأحد أنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما.