ستارمر يرحب باتفاق السلام بين أميركا وإيران

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما.



وقال: "نحن واضحون في ضرورة عودة حرية الملاحة دون دفع أي رسوم في مضيق هرمز"



وأضاف: "إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".