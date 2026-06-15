باكستان تعلن توصل أميركا وإيران إلى اتفاق سلام

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت متأخر الأحد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لإنهاء حربهما، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة في سويسرا.



وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال بعد وقت قصير من إعلان شريف "أصبح الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكتملا الآن".



وتسنى التوصل إلى الاتفاق على الرغم من الهجمات الإسرائيلية على لبنان اليوم الأحد، والتي أثارت انتقادات من إيران وترامب.



ولم تُعرف حتى الآن بنود هذا الاتفاق بالتحديد. وقال شريف إن "الاتفاق يدعو إلى الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".



وكانت مصادر متعددة أبلغت رويترز في وقت سابق بأن مسودة الاتفاق ستؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية وتمديد وقف إطلاق النار مع إرجاء مناقشة البرنامج النووي الإيراني خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما.



وفي منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن المضيق سيكون مفتوحا "دون دفع رسوم عبور" وإن الحصار البحري الأمريكي سينتهي أيضا.



وأضاف "يا سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!".