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القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أنها "أذلّت" الولايات المتحدة وإسرائيل

أخبار دولية
2026-06-15 | 00:50
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القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أنها &quot;أذلّت&quot; الولايات المتحدة وإسرائيل
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القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أنها "أذلّت" الولايات المتحدة وإسرائيل

اعتبرت القوات المسلحة الإيرانية أنها "أذلت" الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك عقب الإعلان عن ابرام اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. 
     
وقال المتحدث المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء المركزي للقيادة العسكرية الايرانية إن "شعبنا وقواته المسلحة وجبهة المقاومة فرضوا بفضل الله على الأعداء الأميركيين والصهاينة الأذلاء القبول بالهزيمة والاستسلام. الأعداء لم يعد أمامهم سوى الإقرار بالهزيمة والخضوع أمام الشعب الإيراني".

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