إيران تقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي قد تُعقد في غضون 60 يوما

أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والولايات المتحدة ليل الأحد إلى الإثنين يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي.



واشار آبادي في حديث للتلفزيون الرسمي إلى أن "المفاوضات ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي"، لكنه لاحظ أن "الحذر ما زال قائما" تجاه الولايات المتحدة.