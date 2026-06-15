إيران تعتبر أنها حققت "انتصارات كبيرة" خلال هذه الحرب

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الاثنين أن بلاده "حققت انتصارات كبيرة" في الحرب ضد الولايات المتحدة، مع إعلان الجانبين عن توصلهما إلى اتفاق سلام ينهي العمليات العسكرية بينهما على الفور.



وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي "العدو الذي هاجم لتحقيق أهدافه الشريرة هُزم في جميع أهدافه، وحققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارات كبيرة في الحرب".