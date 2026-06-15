فانس يقول إنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في جنيف وإن مشاركة ترامب "ممكنة"

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأحد أنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضا.



وفي رد على سؤال لشبكة "فوكس نيوز" حول ما إذا كان سيحضر مراسم التوقيع التي قالت باكستان الوسيطة إنه سيقام في جنيف في 19 حزيران، أجاب فانس "بالتأكيد أخطط لكي أكون هناك، ولكن من الممكن أن يكون الرئيس نفسه هناك".