مسؤول: هجوم أوكراني يستهدف جسرين يربطان خيرسون بشبه جزيرة القرم

أعلن فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته روسيا للأجزاء التي تسيطر عليها في منطقة خيرسون، اليوم الاثنين أن جسرين يربطان الجزء الخاضع للسيطرة الروسية في خيرسون بشبه جزيرة القرم تضررا وتم تعليق حركة المرور عليهما جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة خلال الليل.



وتواجه شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، أزمة في إمدادات الوقود بعد تصاعد الهجمات.