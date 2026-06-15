اغتيال مدعية عامة في معقل لعصابات الاتجار بالمخدرات في الإكوادور

قُتلت مدّعية عامة الأحد بعملية اغتيال استهدفتها في مدينةً ساحلية في غرب الإكوادور تُعدّ معقلا لعدد من عصابات الاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنت النيابة العامة.



وأوضحت النيابة العامة أنّ "العملية الإجرامية" التي وقعت في مانتا استهدفت غلوريا برافو، التي كانت تعمل في دائرة تابعة للنيابة العامة تقع على مقربة من مكان الاعتداء، منددةً "بشدة" بهذا الهجوم.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن شقيقة القاضية، التي كانت برفقتها وقت الهجوم، قُتِلَت هي الأخرى.



وتشغل برافو وظيفة مدّعية عامة منذ 15 عاما، وسبق أن حققت في قضايا عدة تتعلق بالجريمة المنظمة في المنطقة. وكانت مولجة بالتحقيق في حريقٍ حديث اتى على نحو 35 زورقا في ميناء صيد في مانتا، لم تتوصل السلطات بعد إلى كشف ملابساته.



وبهذا الجرم، يرتفع عدد موظفي النيابة العامة الذين اغتيلوا في المدينة نفسها إلى ثلاثة، وهي أحد أبرز معاقل عصابة "لوس تشونيروس". وكان زعيمها، الملقب فيتو، أوقِف وسُلِّم العام المنصرم إلى الولايات المتحدة، حيث يُلاحق بتهم الاتجار بالمخدرات والأسلحة.



وتُعدّ مانتا من أكثر المدن المعنية بالاتجار بالمخدرات في الإكوادور. وتمر عبر هذه الدولة نسبة 70 في المئة من الكوكايين الوارد من جارتيها كولومبيا والبيرو، أبرز منتجي هذه المادة في العالم.



ورغم الدعم الأميركي وسياسات القمع التي تنتهجها حكومة الرئيس اليميني دانيال نوبوا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وصل معدل الجرائم في الإكوادور إلى 50,9 لكل 100 ألف نسمة في عام 2025.