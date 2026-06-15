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بيانات تتبع: ناقلة غاز طبيعي مسال تحمل شحنة قطرية تعبر مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-06-15 | 01:43
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بيانات تتبع: ناقلة غاز طبيعي مسال تحمل شحنة قطرية تعبر مضيق هرمز
أظهرت بيانات لتتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من قبل شركة بترونت الهندية عبرت مضيق هرمز اليوم متجهة شرقا، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.
وأظهرت بيانات من شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أنه جرى تحميل الناقلة بشحنتها من ميناء رأس لفان القطري يومي 1 و2 آذار، وظلت غرب المضيق منذ ذلك الحين.
وبينما لم تشر بيانات تتبع السفن إلى وجهة الناقلة، فإن مصدرا مطلعا كشف لـ"رويترز" أنه سيتم تسليمها لمحطة داهيج في الهند.
أخبار دولية
ناقلة
غاز
مضيق هرمز
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