رئيس المجلس الأوروبي يشيد بالاتفاق الإيراني الأميركي الذي يضع حدا لـ"حرب مكلفة"

رحّب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاثنين بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمساهمة في وضع استراتيجية لتحقيق "سلام مستدام".



وكتب كوستا على منصة إكس "أتطلّع إلى نهاية هذه الحرب المكلفة وإلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل".