عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظرائه الإقليميين: على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه من تركيا ومصر والعراق، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل.



وأشار، وفقا لحسابه على تيليغرام، إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.