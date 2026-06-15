الإمارات تدعو الى التطبيق الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

دعت الإمارات الى التطبيق الكامل للاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل الوقف الفوري لكل "الأعمال العدوانية" وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.وشدّد بيان لوزارة الخارجية الإماراتية على"أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وتضررت الإمارات من الحرب وتعرضت لضربات إيرانية استهدفت بنية تحتية للشحن والطاقة.