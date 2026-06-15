مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران: لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وحضّ كل الأطراف في المنطقة على ضبط النفس إلى أقصى حد.



وقال: "أرحب بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق... ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ووضع إطار عمل لمفاوضات لاحقة".



وأضاف: "في هذه اللحظة بالغة الحساسية، من الواضح أن على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على تنفيذ الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه بسرعة وبحسن نية".



وعبر تورك أيضا عن قلقه من الضربات الإسرائيلية على مناطق مكتظة بالسكان وبنية تحتية في لبنان وكذلك من الهجمات التي يشنها حزب الله عبر الحدود.



ودعا الى وقف فوري للعمليات القتالية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإجراء تحقيقات في كل ما قيل عن انتهاك كل الأطراف للقانون الدولي.

