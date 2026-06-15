كالاس: الاتفاق بين واشنطن وطهران موضع ترحيب كبير

اعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس إن الاتفاق بين واشنطن وطهران موضع ترحيب كبير.