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قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال 2025
أخبار لبنان
2026-06-15 | 06:42
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قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال 2025
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 30/6/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2025 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2026 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث.
ويأتي هذا القرار بغية إتاحة المجال أمام المكلفين للالتزام بالموجب القانوني تفادياً للغرامات المترتبة.
أخبار لبنان
ياسين جابر
قرار
التصريح السنوي
ضريبة الدخل
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