إندونيسيا ترحب باتفاق أميركا وإيران وتبدي استعدادها لدعم جهود الاستقرار

رحبت وزارة الخارجية الإندونيسية بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ووصفته بأنه تطور إيجابي.



ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى مواصلة ضبط النفس والوفاء بالتزاماتها من أجل خفض التصعيد.



وأكدت البلاد مجددا استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.