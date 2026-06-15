ماكرون: فرنسا وبريطانيا على استعداد لقيادة مهمة في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا على استعداد لقيادة مهمة في مضيق هرمز، بدعم من هولندا وإيطاليا، للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي بعد أن يدخل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.



وأشار الى أن المهمة يمكن نشرها في غضون يومين أو ثلاثة أيام.



واعتبر ماكرون أن إعادة فتح مضيق هرمز بفرض رسوم عبور ستكون مخالفة للقانون الدولي.