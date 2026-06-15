ماكرون: ينبغي تعطيل قدرات اليورانيوم الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب "تعطيل" قدرات إيران على صعيد اليورانيوم العالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال ماكرون، في حديث لشبكة تي إف 1، "أولويتنا" هي أن يكون هناك "اتفاق متين وجدي يتم إتمامه" بين واشنطن وطهران، مضيفا أن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين "سيتثبتون من أن يتم فعليا تعطيل قدرات اليورانيوم المخصب الموجودة في إيران".



وأضاف أنه "ينبغي إما إخراجه، وإما تذويبه. ثم ينبغي التثبت من أنه سيكون هناك رقابة لهذه الوكالة حتى لا يتمكن الإيرانيون خلال الأشهر والسنوات التالية من إعادة تنظيم أنفسهم لإنتاج اليورانيوم المخصب مجددا واستخدامه لصنع أسلحة".