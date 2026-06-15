ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلكترونيا اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية الإثنين.



وقال المسؤول للصحافيين عبر الهاتف مشترطا عدم الكشف عن هويته، "أراد الرئيس التوقيع شخصيا لأنّه أراد أن يظهر... تفانيه في التوصل إلى حل ناجح".

