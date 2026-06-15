نتانياهو يعلن الترشح في الانتخابات المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين اعتزامه الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فيما يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.



وقال نتانياهو، أطول رئيس وزراء عهدا في تاريخ الدولة العبرية، في مؤتمر صحافي متلفز "سأترشح في الانتخابات وأعتزم الفوز".