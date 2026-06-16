اليابان لم تتخذ بعد قرارا بشأن إرسال قوات إلى مضيق هرمز

أعلنت اليابان الثلاثاء أنها لم تقرر بعد بشأن إن كان جيشها سينضم للجهود الرامية للمساعدة في استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بعد اتفاق السلام الأميركي-الإيراني.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المضيق الذي يعد شريانا حيويا لنفط والغاز سيكون "مفتوحا بالكامل" اعتبارا من يوم الجمعة، لكنه أضاف إلى أن العمليات ما زالت جارية لضمان إزالة جميع الألغام من الممر البحري.



ووقّعت اليابان على بيان مشترك صدر الاثنين عن البلدان الأوروبية يفيد بأنها جاهزة لـ"مهمّة دفاعية ومستقلة لطمأنة (شركات) الشحن التجاري البحري وتنفيذ عمليات إزالة ألغام" في المضيق.



لكن البيان أضاف أن ذلك سيتم بما يتوافق مع "المتطلبات الدستورية لكل جهة معنية".



وبناء على الدستور الياباني، يقتصر استخدام القوّة على الدفاع عن النفس.



وضغط ترامب على حلفائه حول العالم بما في ذلك اليابان لإرسال سفن حربية إلى المنطقة للمساعدة في فتح المضيق. وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الثلاثاء "في هذه المرحلة، لم يجر اتّخاذ قرار بشأن إرسال قوات الدفاع الذاتي"، مستخدما الاسم الرسمي للقوات المسلّحة اليابانية.



وقال كويزومي "نعتزم التشاور بشكل وثيق مع الدول المعنية بما في ذلك حليفتنا الولايات المتحدة وتقييم الوضع بدقّة والتفكير في الإجراءات اللازمة ضمن إطار القانون الدولي والمحلي".