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وكالة: إيران تعدم شخصين لدورهما في احتجاجات كانون الثاني 2026

أخبار دولية
2026-06-16 | 05:33
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وكالة: إيران تعدم شخصين لدورهما في احتجاجات كانون الثاني 2026
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وكالة: إيران تعدم شخصين لدورهما في احتجاجات كانون الثاني 2026

أعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن إيران أعدمت شخصين وُصفا بأنهما "قائدان مسلحان لاضطرابات أوائل عام 2026" في مدينة شاهرود، وعرفتهما باسمي جواد زماني وأبو الفضل ساعدي.

وأُدين الرجلان بتهم الحرابة والإفساد في الأرض وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وارتكاب جرائم ضد الأمن القومي.

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