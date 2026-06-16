كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف سيحضر توقيع الاتفاق الموقت مع أميركا

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.



وقال روانجي إنه لم يتضح بعد مكان ولا وقت التوقيع بالتحديد ولا الإطار الخاص به.



