قادة السبع يسعون لحلّ في أوكرانيا بحضور زيلينسكي

انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء لقمة مجموعة الدول السبع على أمل الدفع باتّجاه تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب على بلاده.



وسيلتقي زيلينسكي في منتجع إيفيان ليه بان الفرنسي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه أبدى مؤشرات تدلّ على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو.



وحظي زيلينسكي باستقبال حار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قاد الجهود الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة لتكثيف الضغط على روسيا.



ويأتي حضور الرئيس الأوكراني الجلسة الصباحية الخاصة مع انطلاق اليوم الثاني من الاجتماع المتواصل ثلاثة أيام، على أن تليها في وقت لاحق من اليوم جلسة لبحث ملف إيران تنعقد بحضور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.



وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف دون أن تضطّر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس.



ودعا زيلينسكي الاثنين قادة المجموعة إلى ردّ "حاسم وملموس" على موجة الضربات الروسية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل، وأدّت إلى اندلاع حريق في كاتدرائية شهيرة في كييف.



وكشف الرئيس الأوكراني أنه اقترح عقد لقاء مع بوتين على هامش القمّة، لكن موسكو "ليست مستعدة" لذلك.



وفي وقت لاحق الاثنين، قال زيلينسكي أيضا إنه اقترح على ترامب عقد لقاء بينه وبين بوتين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأخير سيجد "صعوبة أكبر" في رفض عرض من هذا القبيل.



وأعرب ترامب الذي تحدّث هاتفيا مع كل من زيلينسكي وبوتين، عن تفاؤله قائلا "كلاهما منفتح... ربّما يمكننا فعل شيء". وأفاد "أجريت محادثتين جيّدتين في الأمس" من دون تقديم تفاصيل إضافية.