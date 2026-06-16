ناقلات النفط الإيرانية استأنفت عملياتها بعد التفاهم مع واشنطن

أعلن التلفزيون الإيراني أن ناقلات النفط الإيرانية وسفنا أخرى استأنفت عملياتها البحرية عقب اتفاق مع واشنطن، في خطوة بدت وكأنها تخفيف للحصار البحري الأميركي.



وقال مراسل التلفزيون الرسمي من موقع في مضيق هرمز: "تبحر حاليا ثلاث ناقلات نفط إيرانية في شمال المحيط الهندي، بينما تتجه سفينتان أخريان تحملان سلعا أساسية وأعلافا نحو موانئ جنوبية".



وأضاف أن "عملية رفع الحصار البحري قد نُفذت"، في إشارة إلى الإجراء الأميركي المفروض منذ 13 نيسان".