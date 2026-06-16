رويترز: عدة سفن إيرانية تبحر باتجاه الموانئ رغم الحصار الأميركي

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن ثلاث ناقلات إيرانية وسفينتين تحملان سلعا أساسية تبحر حاليا باتجاه موانئ في جنوب إيران قادمة من المحيط الهندي، وذلك رغم مذكرة عسكرية أمريكية صدرت أمس الاثنين قالت إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا حتى يوم الجمعة.