الخارجية السويسرية: الاتفاق الإيراني الأميركي سيُوقّع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا

تقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس برس.



وقالت الوزارة لفرانس برس "في هذه المرحلة، من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة 19 حزيران في بورغنشتوك".



وأضافت أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا، يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، "وقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".