وزير الخارجية الصيني لنظيره الباكستاني: المرحلة المقبلة من المفاوضات بين واشنطن وطهران ستكون "أكثر صعوبة"

أبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الباكستاني بأن المرحلة المقبلة من المفاوضات التي توسّطت فيها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران ستكون "أكثر صعوبة".



وخلال مكالمة هاتفية قبل التوقيع الجمعة على مذكّرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران من شأنها أن تنهي الحرب في الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الباكستاني إسحق دار إنه "من المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات مقارنة بالمرحلة الأولى منها أكثر صعوبة".



وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ينبغي له أن يضطلع بدور أكبر" لبلوغ صفقة نهائية، وفق البيان الذي نشرته وزارة الخارجية في بكين.