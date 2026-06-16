نائب وزير الخارجية الإيراني: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانىء الإيرانية، وذلك قبل توقيع اتفاق بين البلدين ينهي الحرب في الشرق الاوسط.



وقال مجيد تخت روانجي كما نقل عنه موقع الحكومة إن "رفع الحصار كان أمرا شددنا عليه منذ البداية. وقد بدأ الآن، وتم رفع الحصار قبل التوقيع الرسمي" للاتفاق المقرر الجمعة في وسط سويسرا.