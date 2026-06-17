مستوطنون إسرائيليون يلحقون أضرارًا بمسجد في الضفة الغربية

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجد في قرية جلجليا شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لرئيس المجلس القرويّ.



وقال رئيس مجلس قروي جلجليا أسامة عبد الله لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين أضرموا النار في غرفة الوضوء وألحقوا أضرارًا بمسجد القرية الكبير وخطوا شعارات معادية على الجدران الخارجية".



وأوضح أنّ المستوطنين حاولوا إحراق المسجد إلا أن بابه كان مغلقا، فأضرموا النار في غرفة الوضوء التي تقع في الطابق السفليّ.



وأشار إلى أنّ طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني وشبانا من القرية والقرى المجاورة أخمدوا الحريق.



وأظهرت مقاطع فيديو التقطها فريق فرانس برس أثار الحريق الذي لحق بغرفة الوضوء في المسجد وبقايا إطارات مطاطية ورائحة بنزين وشعارات باللغة العبرية على جدرانه الخارجية من بينها "انتقام" و"ليلة المساجد" و"تحية من شبيبة التلال".