الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر لرويترز: الاتفاق الإطاريّ بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقًا خاصًا لتحفيز الاستثمار
أخبار دولية
2026-06-17 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مصدر لرويترز: الاتفاق الإطاريّ بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقًا خاصًا لتحفيز الاستثمار
أعلن مصدر لرويترز أنّ الاتفاق الإطاريّ بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقا خاصا بقيمة 300 مليار دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ.
وقال المصدر إنّ الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
وأكّد المصدر أنّ الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجًا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية،.
ولفت إلى أنّ شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل.
كما لفت المصدر إلى أنّ الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.
وذكر مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز أنّ طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ.
وقال المصدر المطلع على الصفقة إن صندوق الاستثمار منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، ووصف المسارين بأنهما آليتان ماليتان مختلفتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة.
ولن يتم إنشاء الصندوق أو تفعيله إلا بعد إبرام اتفاق نهائي يكون مرضيا. وتهدف مذكرة التفاهم، بمجرد توقيعها، إلى تنظيم العملية خلال الستين يوما المقبلة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
لرويترز:
الاتفاق
الإطاريّ
الولايات
المتحدة
وإيران
صندوقًا
خاصًا
لتحفيز
الاستثمار
التالي
البابا لاون يرحّب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو الى الحوار بشأن أوكرانيا
مستوطنون إسرائيليون يلحقون أضرارًا بمسجد في الضفة الغربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:56
مصدر مطلع لرويترز: الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططا لإنشاء صندوق استثمار خاص حجمه 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في الجمهورية الإسلامية
آخر الأخبار
13:56
مصدر مطلع لرويترز: الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططا لإنشاء صندوق استثمار خاص حجمه 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في الجمهورية الإسلامية
0
خبر عاجل
2026-05-26
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان
خبر عاجل
2026-05-26
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان
0
آخر الأخبار
2026-06-15
وزير خارجية إسبانيا: أرحب بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأثمن جهود الوسطاء
آخر الأخبار
2026-06-15
وزير خارجية إسبانيا: أرحب بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأثمن جهود الوسطاء
0
أخبار لبنان
2026-04-08
مصادر لرويترز: حزب الله يوقف الهجمات بموجب الاتفاق بين أميركا وإيران
أخبار لبنان
2026-04-08
مصادر لرويترز: حزب الله يوقف الهجمات بموجب الاتفاق بين أميركا وإيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:29
ترامب مخاطبا قادة مجموعة السبع: "أنا الزعيم"
أخبار دولية
07:29
ترامب مخاطبا قادة مجموعة السبع: "أنا الزعيم"
0
أخبار دولية
07:28
المستشار الألمانيّ فريدريش أشاد بالبيان المشترك لمجموعة دول السبع الكبرى الداعم لأوكرانيا
أخبار دولية
07:28
المستشار الألمانيّ فريدريش أشاد بالبيان المشترك لمجموعة دول السبع الكبرى الداعم لأوكرانيا
0
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
0
أخبار دولية
07:16
روسيا ترحب بالتفاهم الأميركي الإيراني وتدعو إسرائيل الى الامتثال لموجباته
أخبار دولية
07:16
روسيا ترحب بالتفاهم الأميركي الإيراني وتدعو إسرائيل الى الامتثال لموجباته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-15
الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي وبحثا جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
آخر الأخبار
2026-05-15
الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي وبحثا جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
0
أخبار دولية
06:07
وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال: لا وجود عسكريّ إسرائيليّ في المنطقة
أخبار دولية
06:07
وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال: لا وجود عسكريّ إسرائيليّ في المنطقة
0
فنّ
2026-06-02
بعد غياب... ماري سليمان تُطلق "نصّي الثاني" (فيديو)
فنّ
2026-06-02
بعد غياب... ماري سليمان تُطلق "نصّي الثاني" (فيديو)
0
أمن وقضاء
2026-06-03
رويترز: لبنان يبدأ تدقيقا في السلامة لطيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين
أمن وقضاء
2026-06-03
رويترز: لبنان يبدأ تدقيقا في السلامة لطيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
0
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
0
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
0
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
2
خبر عاجل
12:05
مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
خبر عاجل
12:05
مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
3
خبر عاجل
11:39
السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق
خبر عاجل
11:39
السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق
4
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
5
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
6
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
7
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
8
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More