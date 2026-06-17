الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البابا لاون يرحّب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو الى الحوار بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2026-06-17 | 05:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البابا لاون يرحّب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو الى الحوار بشأن أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البابا لاون يرحّب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو الى الحوار بشأن أوكرانيا

رحب البابا لاون الرابع عشر بالاتفاق المُعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه ثمرة "جهود مُشجّعة في الحوار والتفاوض".
     
وفي الوقت نفسه، عبّر الحبر الأعظم عن أسفه الشديد إزاء الأنباء "المؤلمة" عن الحرب في أوكرانيا، وصلّى من أجل "مسارات حوار... تتيح تحقيق سلام عادل ودائم".

أخبار دولية

البابا لاون

واشنطن

طهران

أوكرانيا

LBCI التالي
وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال: لا وجود عسكريّ إسرائيليّ في المنطقة
مصدر لرويترز: الاتفاق الإطاريّ بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقًا خاصًا لتحفيز الاستثمار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-08

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لأسبوعين

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-08

البابا لاون يرحب "بارتياح كبير" بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

LBCI
أخبار دولية
2026-06-15

كالاس: الاتفاق بين واشنطن وطهران موضع ترحيب كبير

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-15

رئيس وزراء قطر يرحّب بالاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين أميركا وإيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:29

ترامب مخاطبا قادة مجموعة السبع: "أنا الزعيم"

LBCI
أخبار دولية
07:28

المستشار الألمانيّ فريدريش أشاد بالبيان المشترك لمجموعة دول السبع الكبرى الداعم لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
07:26

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

LBCI
أخبار دولية
07:16

روسيا ترحب بالتفاهم الأميركي الإيراني وتدعو إسرائيل الى الامتثال لموجباته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-15

الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي وبحثا جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

LBCI
أخبار دولية
06:07

وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال: لا وجود عسكريّ إسرائيليّ في المنطقة

LBCI
فنّ
2026-06-02

بعد غياب... ماري سليمان تُطلق "نصّي الثاني" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-03

رويترز: لبنان يبدأ تدقيقا في السلامة لطيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:02

كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول

LBCI
أخبار دولية
07:26

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
07:08

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:55

بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية

LBCI
أخبار لبنان
02:59

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:26

الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية

LBCI
خبر عاجل
12:05

مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
11:39

السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق

LBCI
اقتصاد
02:33

MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
03:57

بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا

LBCI
أخبار لبنان
02:39

الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
04:34

"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام

LBCI
أخبار لبنان
13:34

نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More