البابا لاون يرحّب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو الى الحوار بشأن أوكرانيا

رحب البابا لاون الرابع عشر بالاتفاق المُعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه ثمرة "جهود مُشجّعة في الحوار والتفاوض".



وفي الوقت نفسه، عبّر الحبر الأعظم عن أسفه الشديد إزاء الأنباء "المؤلمة" عن الحرب في أوكرانيا، وصلّى من أجل "مسارات حوار... تتيح تحقيق سلام عادل ودائم".