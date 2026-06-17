روسيا ترحب بالتفاهم الأميركي الإيراني وتدعو إسرائيل الى الامتثال لموجباته

رحبت روسيا بالتفاهم الذي تمّ التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لموجباته.



وأفادت الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي بأن روسيا "تدعم التفاهمات التي تم التوصل إليها نتيجة للوساطة الفاعلة من قبل باكستان وقطر لخفض التوترات في المنطقة"، مضيفة أنه "تمّ التركيز على أهمية التزام كل الأطراف الضالعين في النزاع المسلح، بمن فيهم إسرائيل".