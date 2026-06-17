المستشار الألمانيّ فريدريش أشاد بالبيان المشترك لمجموعة دول السبع الكبرى الداعم لأوكرانيا

أشاد المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس بالبيان المشترك لمجموعة دول السبع الكبرى الداعم لأوكرانيا والمؤيد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.



ووصفه بأنه نجاح يمثل نبرة جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالوحدة عبر الأطلسيّ.



وقال على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيفيان-ليه-بان في فرنسا: "هذه هي المرة الأولى منذ تولي الرئيس (الأميركيّ) ترامب منصبه التي نصدر فيها إعلانا مشتركا في قمة مجموعة السبع ونتوصل إلى لغة مشتركة في شأن القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية والأمنية في عصرنا".



واعتبر ذلك نجاحًا حقيقيًا.



ولفت ميرتس إلى توقع عرض قرار في شأن تفويض للجيش الألمانيّ يتعلق بمضيق هرمز على البرلمان خلال آخر أسبوع جلسات قبل العطلة الصيفية.