ترامب مخاطبا قادة مجموعة السبع: "أنا الزعيم"

على رغم ترؤّس إيمانويل ماكرون قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا، أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء على تقديم نفسه صاحب اليد العليا، بقوله "أنا الزعيم" على مسمع القادة الآخرين أثناء دخوله إلى الجلسة الصباحية في اليوم الختامي للقمة.



وبينما علت ضحكات القادة والمسؤولين، بدا أن ماكرون تلقّى التعليق بروح مرحة، وسأل ترامب "كيف حالك؟". فأجاب "بخير، شكرا"، قبل أن يجلس في مقعده.



وبعد التوصل إلى مذكرة تفاهم تنهي الحرب في الشرق الأوسط، واحتفاله بعيد ميلاده الثمانين الأحد، هيمنت شخصية ترامب على أجواء القمّة التي عُقدت في إيفيان الفرنسية المطلة على بحيرة جنيف.



وعلى عكس القمة السابقة في كندا التي غادرها باكرا، بقي الرئيس الأميركي المعروف بطباعه المتقلبة والزهو بشخصه، حاضرا على مدى أيام القمة الثلاثة في فرنسا، ووقع البيان الختامي للمجموعة التي تضم سبعا من الدول الصناعية الكبرى.