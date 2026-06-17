إيطاليا تعاود فتح سفارتها في طهران الجمعة

تعاود السفارة الإيطالية في طهران فتح أبوابها الجمعة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاياني الأربعاء.



ويتزامن ذلك مع التاريخ المقرر لتوقيع تفاهم توصلت إليه طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، يمهّد لمفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق نهائي.



وقال تاياني أمام البرلمان الإيطالي "سفارتنا في طهران ستعيد فتح أبوابها الجمعة، وكذلك مكاتب الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية".

