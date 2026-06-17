الخارجية الصينية تحض "جميع الأطراف" على التزام الاتفاق المرتقب مع إيران

أفادت وزارة الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية الصيني أبلغ نظيره الإيراني الأربعاء، أن وفاء جميع الاطراف بالتزاماتهم بعدما توصلت طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما هو أمر "اساسي".



وقال وانغ يي، في اتصال هاتفي مع عباس عراقجي "لقد بزغ فجر السلام، والخطوة الأساسية التالية هي أن يفي جميع الأطراف بالتزاماتهم بصدق وأن يتجنبوا أي تدخل من أي جهة".



وأضاف وانغ أن "الصين أيدت دائما مطالب إيران المشروعة والمنطقية، وجهودها في حماية سيادتها وأمنها".



كما دعا وزير الخارجية الصيني إلى "إدارة الملاحة في مضيق هرمز بشكل سليم، مع الاستجابة بحكمة للمخاوف الواسعة النطاق للمجتمع الدولي".



وتعتمد الصين، التي تستورد كميات من النفط تفوق ما تصدّره، على غرار عدد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى، على هذا الممر المائي الاستراتيجي في تأمين إمدادات الطاقة، فيما تكرر بكين منذ اندلاع الحرب أواخر شباط دعوتها إلى ضمان حرية وسلامة المرور فيه.



وفي اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الباكستاني، الذي يُعدّ وسيطا رئيسيا بين الولايات المتحدة وإيران، حذّر وانغ من أن المرحلة التالية من المفاوضات ستكون "أكثر صعوبة".



وكان مسؤولون باكستانيون قد صرّحوا بأن الصين، الحليف المقرب لإسلام آباد والشريك التجاري الأكبر لإيران، لعبت دورا محوريا في دعم جهود الوساطة.