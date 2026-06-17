الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية الصينية تحض "جميع الأطراف" على التزام الاتفاق المرتقب مع إيران
أخبار دولية
2026-06-17 | 12:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الخارجية الصينية تحض "جميع الأطراف" على التزام الاتفاق المرتقب مع إيران
أفادت وزارة الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية الصيني أبلغ نظيره الإيراني الأربعاء، أن وفاء جميع الاطراف بالتزاماتهم بعدما توصلت طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما هو أمر "اساسي".
وقال وانغ يي، في اتصال هاتفي مع عباس عراقجي "لقد بزغ فجر السلام، والخطوة الأساسية التالية هي أن يفي جميع الأطراف بالتزاماتهم بصدق وأن يتجنبوا أي تدخل من أي جهة".
وأضاف وانغ أن "الصين أيدت دائما مطالب إيران المشروعة والمنطقية، وجهودها في حماية سيادتها وأمنها".
كما دعا وزير الخارجية الصيني إلى "إدارة الملاحة في مضيق هرمز بشكل سليم، مع الاستجابة بحكمة للمخاوف الواسعة النطاق للمجتمع الدولي".
وتعتمد الصين، التي تستورد كميات من النفط تفوق ما تصدّره، على غرار عدد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى، على هذا الممر المائي الاستراتيجي في تأمين إمدادات الطاقة، فيما تكرر بكين منذ اندلاع الحرب أواخر شباط دعوتها إلى ضمان حرية وسلامة المرور فيه.
وفي اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الباكستاني، الذي يُعدّ وسيطا رئيسيا بين الولايات المتحدة وإيران، حذّر وانغ من أن المرحلة التالية من المفاوضات ستكون "أكثر صعوبة".
وكان مسؤولون باكستانيون قد صرّحوا بأن الصين، الحليف المقرب لإسلام آباد والشريك التجاري الأكبر لإيران، لعبت دورا محوريا في دعم جهود الوساطة.
أخبار دولية
الصينية
"جميع
الأطراف"
التزام
الاتفاق
المرتقب
إيران
التالي
ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران سيُوقَّع "قريبا" و"ربما" الخميس أو الجمعة
إيطاليا تعاود فتح سفارتها في طهران الجمعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-08
الخارجية الصينية: نحافظ على التواصل مع جميع الأطراف لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2026-05-08
الخارجية الصينية: نحافظ على التواصل مع جميع الأطراف لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط
0
خبر عاجل
2026-04-08
رئيس وزراء باكستان يحض جميع الاطراف على "ضبط النفس" والتزام وقف النار
خبر عاجل
2026-04-08
رئيس وزراء باكستان يحض جميع الاطراف على "ضبط النفس" والتزام وقف النار
0
آخر الأخبار
2026-04-22
الخارجية الصينية بشأن تمديد وقف إطلاق النار بحرب إيران: ندعم الأطراف لمواصلة حل النزاعات عبر الدبلوماسية
آخر الأخبار
2026-04-22
الخارجية الصينية بشأن تمديد وقف إطلاق النار بحرب إيران: ندعم الأطراف لمواصلة حل النزاعات عبر الدبلوماسية
0
آخر الأخبار
2026-03-23
الخارجية الصينية بشأن العبور الآمن لشحنات النفط المتجهة إلى الصين: نحافظ على التواصل مع جميع الأطراف فيما يتعلق بالوضع الحالي
آخر الأخبار
2026-03-23
الخارجية الصينية بشأن العبور الآمن لشحنات النفط المتجهة إلى الصين: نحافظ على التواصل مع جميع الأطراف فيما يتعلق بالوضع الحالي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:07
طهران تقول إنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأميركي مذكرة التفاهم
أخبار دولية
14:07
طهران تقول إنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأميركي مذكرة التفاهم
0
أخبار دولية
14:06
ترامب يشيد بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين نتانياهو
أخبار دولية
14:06
ترامب يشيد بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين نتانياهو
0
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
0
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:16
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 17 حزيران باتت 3884 شهيدا و11856 جريحا
آخر الأخبار
13:16
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 17 حزيران باتت 3884 شهيدا و11856 جريحا
0
خبر عاجل
12:34
ترامب: نريد إنجاز السلام في لبنان ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه
خبر عاجل
12:34
ترامب: نريد إنجاز السلام في لبنان ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه
0
موضة وجمال
2026-06-01
زواج دوا ليبا سرّاً في لندن... وإطلالتها بـ"حشوات الورك" تثير الجدل! (صورة)
موضة وجمال
2026-06-01
زواج دوا ليبا سرّاً في لندن... وإطلالتها بـ"حشوات الورك" تثير الجدل! (صورة)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-13
تفاهمات بين مصرف لبنان وصندوق النقد نحو الحل المالي وردّ الودائع
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-13
تفاهمات بين مصرف لبنان وصندوق النقد نحو الحل المالي وردّ الودائع
بالفيديو
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
علوم وتكنولوجيا
13:49
الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه
0
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
رياضة
13:44
مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية
0
رياضة
13:39
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
رياضة
13:39
كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الـMEA تطلق شركة طيران منخفضة الكلفة في صيف ٢٠٢٧
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الـMEA تطلق شركة طيران منخفضة الكلفة في صيف ٢٠٢٧
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
البنك الدولي يطلق دراسة لإعادة ربط لبنان إقليميًا… هل يستعيد موقعه في خريطة التجارة والطاقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
البنك الدولي يطلق دراسة لإعادة ربط لبنان إقليميًا… هل يستعيد موقعه في خريطة التجارة والطاقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خريطة الطاقة الجديدة في المنطقة… ولبنان يبحث عن دوره
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خريطة الطاقة الجديدة في المنطقة… ولبنان يبحث عن دوره
0
أخبار لبنان
13:10
تل أبيب بين التهدئة مع إيران والتصعيد في لبنان: رسائل أميركية وضغوط عسكرية إسرائيلية
أخبار لبنان
13:10
تل أبيب بين التهدئة مع إيران والتصعيد في لبنان: رسائل أميركية وضغوط عسكرية إسرائيلية
0
أخبار دولية
13:05
الـ “boss” ترامب في فرنسا.. وتفاهم ايران اميركي يبصر النور قريبًا
أخبار دولية
13:05
الـ “boss” ترامب في فرنسا.. وتفاهم ايران اميركي يبصر النور قريبًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
2
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
3
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
4
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
5
أخبار دولية
12:56
ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان
أخبار دولية
12:56
ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان
6
أخبار لبنان
05:34
رجي يستقبل السفير السعودي الجديد
أخبار لبنان
05:34
رجي يستقبل السفير السعودي الجديد
7
خبر عاجل
09:50
معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي
خبر عاجل
09:50
معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي
8
خبر عاجل
07:02
رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
خبر عاجل
07:02
رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More