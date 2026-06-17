ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران سيُوقَّع "قريبا" و"ربما" الخميس أو الجمعة

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن يوقع "قريبا" الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه لفت الى أن موعد التوقيع غير مؤكد.



وقال ترامب في قمة مجموعة السبع، بعد تقارير سابقة افادت بأنه سيتم توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، "سيتم توقيع الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إيران الأحد قريبًا، غدًا (الخميس)، أو ربما بعد غد (الجمعة)".