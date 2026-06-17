الـ “boss” ترامب في فرنسا.. وتفاهم ايران اميركي يبصر النور قريبًا

كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين

كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين

ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان