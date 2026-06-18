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وزيرا خارجية قطر ومصر اكدا دعم الحوار والحلول السلمية في المنطقة
أخبار دولية
2026-06-18 | 08:16
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وزيرا خارجية قطر ومصر اكدا دعم الحوار والحلول السلمية في المنطقة
تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي.
وافادت وكالة الانباء القطرية "قنا" بانه جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية القطرية، خلال الاتصال، "استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم".
أخبار دولية
خارجية
الحوار
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