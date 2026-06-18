الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قطر رحبت بتوقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة

أخبار دولية
2026-06-18 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قطر رحبت بتوقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قطر رحبت بتوقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة

رحّبت دولة قطر بتوقيع الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلكترونياً، على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعدته " تأكيداً جديداً على إرادة الجانبين على المضي قدماً لحل خلافاتهما عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتعزيز فرص السلام المستدام والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي".

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان اليوم،" تقدير دولة قطر التام للشراكة والجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى التوقيع على هذه المذكرة".

وشدّدت الوزارة على "أن مذكرة التفاهم تمثل أساساً صلباً للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ودعت في هذا الصدد كافة الأطراف إلى المحافظة على الروح الإيجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك لضمان نتائج شاملة ومستدامة".  

وأكدت الوزارة "استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم".
 

أخبار دولية

بتوقيع

الولايات

المتحدة

وإيران

مذكرة

التفاهم

معالجة

القضايا

العالقة

LBCI التالي
ترامب يدافع عن التفاهم مع إيران وبيزشكيان يشيد باتفاق "تاريخي"
وزيرا خارجية قطر ومصر اكدا دعم الحوار والحلول السلمية في المنطقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:48

تراجع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

LBCI
آخر الأخبار
07:51

الخارجية القطرية: قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم ووقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-15

رئيس وزراء قطر يرحّب بالاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين أميركا وإيران

LBCI
آخر الأخبار
13:18

الخارجية الإيرانية: ندرس حاليا فكرة توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة عن بعد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:45

فانس: فترة الستين يوما المقررة في اتفاقنا مع إيران بدأت اليوم

LBCI
أخبار دولية
11:23

بريطانيا تلغي توجيهات تجنب السفر إلى الإمارات وقطر والبحرين والكويت

LBCI
أخبار دولية
11:22

ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي تحمل إسرائيل مسؤولية عنف المستوطنين في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
11:21

نتنياهو يدعو الى الحفاظ على "العلاقة الحيوية" مع واشنطن بعد تفاهمها مع طهران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:49

ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات لكن أنتظر معرفة باقي المرشحين ولدي علاقة جيدة معه لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية وأنا مستعد للقائه

LBCI
خبر عاجل
11:06

معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان

LBCI
أخبار دولية
00:22

في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم

LBCI
فنّ
09:58

بـ5 مليارات مشاهدة... نانسي عجرم تتربّع على عرش يوتيوب عربياً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
12:04

لفائف الدجاج والمهلّبية بعجينة العثملية على طريقة الشيف جوزاف منصور (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

في صور دمار طال المباني والسيارات ومحاولات إعادة الإعمار بدأت

LBCI
أخبار لبنان
04:36

كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
00:35

قاليباف: لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية إلى جميع أنحاء لبنان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:49

الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة صناعة نفسه

LBCI
رياضة
13:44

مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية

LBCI
رياضة
13:39

كأس العالم: فرنسا توقف المفاجآت وميسي يواصل التحليق في صدارة الهدافين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الـLBCI على الضفة السورية لمعبر العريضة... أين أصبحت أعمال بناء الجسر؟ وما الذي يمكن قراءته خلف هذا المشروع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:39

نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves

LBCI
أخبار دولية
12:56

ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:22

في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم

LBCI
خبر عاجل
04:48

ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء

LBCI
خبر عاجل
14:54

مصدر دبلوماسي للـLBCI: عبارة "ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان" الواردة في مذكرة التفاهم بين ايران وأميركا تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية إلى جانب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية الشرعية

LBCI
اسرار
00:48

أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦

LBCI
رياضة
07:51

بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More