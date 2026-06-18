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ترامب يدافع عن التفاهم مع إيران وبيزشكيان يشيد باتفاق "تاريخي"
أخبار دولية
2026-06-18 | 09:30
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ترامب يدافع عن التفاهم مع إيران وبيزشكيان يشيد باتفاق "تاريخي"
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في حين أشاد نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان باتفاق "تاريخي" بين الجمهورية الإسلامية الولايات المتحدة، غداة توقيعهما مذكرة تمهّد لمفاوضات من المقرر أن تبدأ في سويسرا الجمعة.
وتراجعت أسعار النفط الخميس بعيد توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الحرب التي بدأت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، وطالت تداعياتها مختلف دول المنطقة، وتسببت باضطراب أسواق الطاقة العالمية.
ووقّع ترامب وبيزشكيان عن بُعد المذكرة التي تنص على وقف الحرب في كافة جبهاتها ومنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، على أن يبدأ البلدان مفاوضات بشأن ملف إيران النووي والعقوبات.
إلا أن التفاهم لقي انتقادات من بعض الأوساط في الولايات المتحدة، حيث تحدثت وسائل إعلام الخميس عن تقديم الولايات المتحدة تنازلات وتخليها عن الأهداف التي وضعتها عند بدء الحرب.
وردّ ترامب على منتقديه الخميس معتبرا أن إيجابيات التفاهم تظهر سريعا.
وكتب الرئيس الجمهوري على منصة تروث سوشال "هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسيا بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم غيارى، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".
بدوره، نوّه بيزشكيان بمذكرة التفاهم "التاريخية" مع الولايات المتحدة، العدو اللدود لإيران منذ إقامة الجمهورية الإسلامية في العام 1979.
أخبار دولية
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