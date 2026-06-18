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روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو

أخبار دولية
2026-06-18 | 10:09
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روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو
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روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو

هدّدت روسيا بشن مزيد من الضربات على أوكرانيا، بعدما استهدفت إحدى أكبر الغارات التي شنتها كييف بمسيّرات على موسكو مصفاة نفط رئيسية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا.

وردا على سؤال حول الهجوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين سبق أن أعلن أن موسكو "ستشن ضربات واسعة النطاق بشكل منتظم" على أوكرانيا، لافتا الى أن الجيش الروسي "ينفذ ذلك وسيواصل القيام به".

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