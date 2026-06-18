رئيس وزراء باكستان يرجئ زيارته الى سويسرا بعد توقيع التفاهم الأميركي الإيراني عن بعد

أرجأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زيارته التي كانت مقررة الى سويسرا الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني عن بعد، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.



وقال المتحدث في بيان إن "الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلام آباد للتفاهم بشكل الكتروني، ودخلت حيز التنفيذ... تم تحقيق الاختراق السياسي على أعلى مستوى".



وأضاف: "ستمضي المرحلة المقبلة عبر مسارات منفصلة على المستوى التقني بشأن قضايا عدة في ظل هذا الإطار الشامل"، مشيرا الى التزام باكستان المساهمة في هذا الجهد الدبلوماسي.